Белгород, 12 мая, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Белгороде спасатели установили связь с находящимся под завалами дома мужчиной, сообщили оперативные службы.

Кадр из видео

Отмечается, что мужчина находится в районе первого этажа. Спасатели прилагают усилия, чтобы вызволить его из-под завалов.

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Как передавало ИА Регнум, 12 мая Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

Из-под завалов спасли 20 человек, в том числе двоих детей. В Белгород направлены медики федеральных и московских центров.

Согласно данным белгородских властей, всего, по предварительной информации, в результате обрушения жилой многоэтажки пострадали 19 человек, из них двое детей. Погибших на данный момент не обнаружено. Жителей дома эвакуировали.

Позднее источник ИА Регнум со ссылкой на оперативные службы информировал, что число пострадавших при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде увеличилось до 20.

В ходе спасательных работ произошло повторное обрушение. Трое сотрудников МЧС получили травмы.

На данный момент устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения.

МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте и заявил, что в результате происшествия есть погибшие.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство.