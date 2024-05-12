Москва, 12 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате утвердить кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера, а и. о. министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина — на пост главы Минстроя. Об этом сообщили 12 мая журналистам в пресс-службе комитета.

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Кандидатуры Хуснуллина и Файзуллина ранее предложил председатель правительства Михаил Мишустин.

Хуснуллин занимал пост вице-премьера с 21 января 2020 года. В 2010–2020 годах он работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Файзуллин был назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства в прежнем правительстве 10 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что его коллеги не поддержат 11 из 26 кандидатур на посты в новом правительстве. Он уточнил, что справедливороссы воздержатся от голосования по кандидатуре Хуснуллина и Файзуллина, так как партию не вполне устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жильё и «засилье мигрантов на стройках».

После того как Госдума рассмотрит кандидатуры, а президент Владимир Путин проведёт дополнительные консультации с Мишустиным, глава правительства утвердит окончательные решения по распределению полномочий вице-премьеров.

Все федеральные министерства и их названия в новом правительстве останутся прежними. Это следует из опубликованного указа президента.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.