Москва, 12 мая, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал кандидатуру Антона Котякова на должность главы Минтруда, сообщил 12 мая глава комитета Ярослав Нилов.

Kremlin Pool/Global Look Press Антон Котяков

«Поддержали на расширенном заседании комитета кандидатуру Антона Котякова. Будем с коллегами рекомендовать его на должность министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — сказал он.

В случае утверждения Госдумой и назначения президентом России Владимиром Путиным Котяков сохранит за собой должность министра труда и социальной защиты.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы свои предложения по составу нового правительства.

Государственной думе на пленарном заседании потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они проходят в открытом режиме.

Ранее комитет Госдумы поддержал кандидатуру Максута Шадаева на пост министра цифрового развития, сообщил депутат ГД Евгений Попов. Комитет Госдумы по туризму поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера России, сообщил 12 мая журналистам глава комитета Сангаджи Тарбаев. Профильный комитет Государственной думы поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта России. Об этом сообщил председатель комитета Дмитрий Свищев.