Белгород, 12 мая, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Спасатели в третий раз прервали работы на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде из-за ракетной опасности, сообщила 12 мая пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

Спасатели укрылись в убежище, сказано в сообщении.

«Очередной, третий, сигнал «ракетная опасность» объявлен в Белгороде. Спасатели прервали поисково-спасательные работы на месте обрушения и отошли в убежище», — отметила пресс-служба.

Всего с начала суток сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде семь раз.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

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Из-под завалов спасли 20 человек, в том числе двоих детей. В результате происшествия пострадали 17 человек, проинформировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко. В Белгород направлены медики федеральных и московских центров.

В ходе спасательных работ произошло повторное обрушение. Трое сотрудников МЧС получили травмы.

Эвакуация из здания завершена, устанавливается местонахождение 10 человек, которые могли находиться в доме в момент обрушения.

МИД назвал удар по жилому дому терактом, за которым стоят Киев и его западные спонсоры. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте и заявил, что в результате происшествия есть погибшие.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило ведомство.