Москва, 12 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил 12 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.

Ранее в Белгороде сигнал тревоги прозвучал примерно в 14:30 мск.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 мая подвергли Белгород массированному обстрелу, в результате которого один из украинских снарядов попал в многоквартирный жилой дом на улице Щорса.

«Прилёт» пришелся на нижнюю часть одного из подъездов, из-за чего в считанные секунды рухнул целый пролёт — 40 квартир с жившими там людьми. Во время разбора завалов у обрушившегося дома в Белгороде рухнула уцелевшая ранее крыша — тех, кто участвовал в спасательной операции, накрыло обломками.

Минобороны России уточняло, что ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire.

Точное количество жертв еще устанавливается. По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек.

Несколько человек госпитализировали в тяжёлом состоянии. Также сообщалось, что пострадали минимум двое детей — 16-летний подросток и грудной малыш. О погибших на данный момент ничего неизвестно.

МЧС завершило эвакуацию жильцов из повреждённого дома. Местонахождение ещё десяти человек, которые могли там находиться, выясняют.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.