Москва, 12 мая, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Уже много лет «Евровидение» отражает процессы деградации и падения нравов в европейском обществе. Об этом 12 мая корреспонденту ИА Регнум заявил социальный аналитик Роман Алёхин, комментируя прошедший 11 мая в Мальмё финал конкурса «Евровидение-24».

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«Евровидение» стало показателем разврата, падения нравов и деградации в Европе. Это инструмент с помощью которого глобалисты пытаются разрушить традиционные ценности и превратить людей в нечто подобное животным. Для европейцев это является главным культурным событием, привлекающим внимание всего мира. Некоторые исполнители на «Евровидении» из конкурса попытались сделать фрик-шоу. Хорошо, что Россия больше не участвует в этом шабаше, и жители России защищены от его негативного влияния, для них этот инструмент уже не работает. Все международные конкурсы, включая Олимпийские игры и культурные мероприятия, стали инструментом политической борьбы, где глобалисты пытаются продвигать свои идеи», — отметил Алёхин.

Как отметил политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, отрадно, что Россия уже давно не имеет никакого отношения к «Евровидению», где культивируется ЛГБТ-идеология (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

«В прошлом был гитлеровский нацизм, а теперь пришла эпоха ЛГБТ-нацизма, которая господствует на Западе. Эту идеологию продвигали под видом свободы, но на самом деле под свободой понимали вседозволенность и собственные извращения. И это стало нормой в Европе. Именно поэтому Запад относится к России враждебно. Русский народ являемся для них антиподом, поскольку в России крепки традиционные ценности. Нормальный человек с морально-нравственными устоями не будет участвовать в этой содомии. Этот конкурс должен вызывать порицание со стороны здорового общества», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024» победил швейцарский исполнитель Немо Меттлерс, который с песней The Code набрал 591 балл. Вторым стал певец из Хорватии Марко Пуришич с произведением Rim Tim Tagi Dim, он получил 547 баллов. Третье место отдали украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя Алёна Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнившим песню Teresa & Maria. Они набрали 453 балла. Во время награждения победитель получил «Хрустальный микрофон» конкурса. В какой-то момент он не удержал статуэтку и разбил её сразу после вручения.

В МИД России осудили выступление участников «Евровидения-2024». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в этом году конкурс переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Она отметила, что похороны Западной Европы проходят штатно, без сюрпризов.

Общественный деятель Вадим Манукян заявил, что ни одна уважающая себя страна больше не будет участвовать в «Евровидении», связанном с различными скандалами. Манукян отметил, что победа швейцарского исполнителя не стала неожиданностью. После того как ранее в этом конкурсе победила бородатая женщина, победа «мальчика в юбке» была предсказуема.