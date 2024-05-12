Сумы, Украина, 12 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв, сообщило 12 мая киевское издание «Страна. ua».

Ксения Михайлова/РИА Новости

Другие подробности не приводятся.

О взрывах в Сумах и его пригородах сообщалось и 11 мая. В частности, назначенная Киевом военно-гражданская администрация заявляла о ракетном ударе «по объекту инфраструктуры».

Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших 11 мая в Одессе, Кривом Роге и Харькове, также расположенном на северо-востоке контролируемой Киевом территории.

На территории Харьковской области 10 мая зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск, при этом до позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

11 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения войск группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки освободили пять населённых пунктов в Харьковской области — Борисовку, Огурцово, Плетенёвку, Пыльную и Стрелечью. 12 мая Конашенков проинформировал об освобождении ещё четырёх населённых пунктов в Харьковской области — Гатища, Красного, Мороховца и Олейниково.

Опрошенные ИА Регнум эксперты связали действия ВС РФ с намерением воплотить призыв президента Владимира Путина о создании на контролируемой киевским режимом территории санитарной зоны для предотвращения атак на российские города. Россия создаёт зону безопасности, чтобы защитить граждан от обстрелов и действий диверсионных групп противника, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.