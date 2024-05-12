Москва, 12 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, ожидаются в этом году в России несмотря на сложные погодные условия и заморозки. Об этом кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев заявил 12 мая на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — сказал Патрушев.

Он добавил, что прогноз аналогичен в отношении продукции животноводства и переработки, рыбохозяйственного комплекса. Ожидается, что внутренний рынок будет насыщен, а экспортные обязательства исполнены.

Такой результат обеспечат не только аграрии, работающие в любых условиях, но стабильная господдержка агропромышленного комплекса, подчеркнул Патрушев и отметил, что финансирование отрасли удвоилось с 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, в прежнем правительстве, которое 7 мая в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным, Дмитрий Патрушев занимал пост главы Мисельхоза. Он будет работать в качестве и. о. министра до формирования нового кабмина.

12 мая комитет Государственной думы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру Патрушева на должность вице-премьера. Также комитет одобрил замглавы Минсельхоза Оксану Лут на должность министра.

Днём ранее премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму представление по новому составу правительства. Так, Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером на место Виктории Абрамченко, которая, согласно сообщению пресс-службы правительства, перейдёт на работу в другое место.