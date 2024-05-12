Москва, 12 мая, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Максута Шадаева на пост министр цифрового развития, сообщил депутат ГД Евгений Попов.

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«ИТ-Комитет (комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. — Прим. ред.) поддержал кандидатуру Шадаева на пост главы Минцифры», — написал Попов в Telegram-канале.

Попов отметил, что Шадаев вполне заслуживает того, чтобы продолжить выполнять функции министра цифрового развития.

Как передавало ИА Регнум, кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания проходят до 18:00 в открытом режиме.

Профильные комитеты Госдумы уже рекомендовали парламенту поддержать кандидатуры Дениса Мантурова (на должность первого вице-премьера), Дмитрия Патрушева, Татьяны Голиковой, Дмитрия Чернышенко, Юрия Трутнева, Александра Новака (на должности вице-премьеров), Оксаны Лут (на должность главы Минсельхоза), Сергея Цивилёва (на пост министра энергетики), Михаила Дегтярёва (на пост Минспорта), а также Алексея Чекункова (на пост главы Минвостокразвития).

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.