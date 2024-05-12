Москва, 12 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Сводная бригада медиков Министерства здравоохранения России выдвинулась в Белгород для помощи пострадавшим при обрушении подъезда многоэтажки.

Petrov Sergey/Global Look Press

«По поручению (и. о. министра здравоохранения РФ) Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций. В её состав вошли 13 специалистов», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Так, в Белгород направились врачи НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, Российской детской клинической больницы Минздрава РФ, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМИЦ хирургии им. Вишневского, а также Федерального центра медицины катастроф.

«Кроме того, в Белгород выехали пять бригад Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф Департамента здравоохранения города Москвы», — добавили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

По данным оперативных служб на 14:00 мск, зафиксировано 20 пострадавших. Для жильцов повреждённого дома открыли два пункта временного размещения.