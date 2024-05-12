Москва, 12 мая, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Врачи из Москвы участвуют в оказании помощи пострадавшим при обрушении жилого дома в Белгороде. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил 12 мая в Telegram-канале.

РИА Новости/Антон Вергун

«Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи», — написал Собянин.

Он осудил киевский режим за целенаправленный обстрел жилого дома.

Как сообщало ИА Регнум, и. о. главы Минздрава Михаил Мурашко поручил направить в Белгород бригады медиков из федеральных и московских центров для оказания помощи пострадавшим. В их числе специалисты медицины катастроф и врачи скорой помощи.

Днём 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород. По данным ведомства, ВСУ обстреляли жилые кварталы города с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

По данным оперативных служб на 14:00 мск, зафиксировано 20 пострадавших. Для жильцов повреждённого дома открыли два пункта временного размещения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала теракт в Белгороде новым кровавым звеном в цепи преступлений киевского режима. Она подчеркнула, что за атакой стоят Киев и его западные спонсоры.