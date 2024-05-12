Москва, 12 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал утвердить Юрия Трутнева на пост вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба главы комитета Николая Харитонова.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Юрий Трутнев и председатель комитета Государственной Думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (справа)

Также пресс-служба добавила, что комитет поддержал кандидатуру Алексея Чекункова на должность главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Новость дополняется