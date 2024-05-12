Москва, 12 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по аграрным вопросам одобрил кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера. Также комитет одобрил замглавы Минсельхоза Оксану Лут на должность министра данного ведомства.

РИА Новости / Мария Девахина

Днём ранее премьер-министр Михаил Мишустин внёс в Госдуму представление по новому составу правительства. Так, Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером на место Виктории Абрамченко, которая, согласно пресс-службы правительства, перейдёт на работу в другое место.

В ведении Абрамченко находятся вопросы, связанные с политикой в области АПК и социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО). Вместе с тем она координирует деятельность Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, а также курирует реализацию нацпроект «Экология».

«Говоря о тех задачах, которые мы планируем решать на перспективу, отмечу, что президент определил основные новые ориентиры развития в послании и в указе о национальных целях. К 2030 году необходимо на четверть нарастить производство и в 1,5 раза должен быть увеличен наш экспорт. Задачи серьезные, амбициозные, но для этого в последние годы создан прочный, хороший фундамент», — сказал Патрушев на заседании комитета.

Также аграрный комитет рекомендовал назначить министром сельского хозяйства Оксану Лут, которая на данный момент занимает должность замглавы Минсельхоза.

Как передавало ИА Регнум, кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсуждают 12 мая. Заседания проходят до 18:00 в открытом режиме.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдуме на пленарном заседании потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров.

Дума рассмотрит вопрос об утверждении вице-премьеров нового правительства 13 мая, министров — на заседании 14 мая.