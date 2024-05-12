Москва, 12 мая, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Подразделения «Южной» группировки войск Вооружённых сил России (ВС РФ) за последние сутки уничтожили шесть полевых складов боеприпасов украинских военных. Об этом 12 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России

«Также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — рассказалКонашенков.

Также официальный представитель Минобороны РФ отметил, что войска группировки «Юг» отразили две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая в ходе брифинга Игорь Конашенков проинформировал, чтоподразделения российской группировки «Центр» успешными действиями улучшили тактическое положение, за сутки было отражено десять контратак ВСУ, противник потерял до 415 военных.

Также официальный представитель Министерства обороны РФ сообщил, что за сутки группировка войск ВС РФ «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ и освободила четыре населённых пункта в Харьковской области. Российские войска нанесли поражения живой силе и технике противника, на данном направлении ВСУ в минувшие сутки потеряли до 100 военных и несколько единиц вооружения и военной техники, включая два танка, три гаубицы, три боевые машины реактивной системы залпового огня, сказал Конашенков.