Белгород, 12 мая, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Стали известны предварительные имена пострадавших в результате обрушения многоэтажного дома в Белгороде. Список опубликовал Telegram-канал «112».

РИА Новости

Так, в нём указаны: Беляев В. А, 1969 года рождения, Хилаев Д. А, 1996 года рождения, Уткин А. П, 1947 года рождения, Казакова С. Л, 1981 года рождения, Меркулова А. Г, 1970 года рождения, а также Тынченко П. А, 1936 года рождения.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил глава региона.

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Из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей, сообщало МЧС. В результате происшествия пострадали 17 человек, проинформировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко.

В Белгород направлены медики федеральных и московских центров. В ходе проведения спасательных работ произошло повторное обрушение.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте и заявил, что в результате происшествия есть погибшие.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило также ведомство.