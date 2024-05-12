Москва, 12 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 12 мая на брифинге.

MOD Russia/Global Look Press

По данным ведомства, самолёт противника был сбит российскими средствами ПВО. Кроме того, за сутки перехвачены 36 вражеских беспилотников, восемь тактических ракет «Точка-У», французская управляемая авиабомба Hammer, 23 реактивных снаряда Vampire, «Град» и «Ольха».

У села Манвеловка в Днепропетровской области Украины уничтожены четыре вертолёта Ми-24 и поражён вертолет Ми-8 ВСУ. Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 131 районе. Это результат действий российской авиации, ракетных войск и артиллерии, добавил Конашенков.

Общее количество уничтоженных самолётов противника увеличилось до 595 единиц, вертолётов — 274 единиц, беспилотников — до 23 987 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 мая стало известно о резком усилении артиллерийских и ракетных ударов по объектам ВСУ в Харьковской области. Под прицелом, как сообщили военные корреспонденты, оказались украинские формирования и их инфраструктура в населённых пунктах Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка. Группировка «Север» российской армии развивает наступление на харьковском направлении, занимая населённые пункты и поражая личный состав и технику ВСУ. Тем временем Киев ищет резервы, пытаясь укрепить оборону фронта.

В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.