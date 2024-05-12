Белгород, 12 мая, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра здравоохранения России Михаил Мурашко поручил направить в Белгород бригады медиков из федеральных и московских центров для оказания помощи пострадавшим при обрушении подъезда жилого дома, сообщил 12 мая помощник Мурашко Алексей Кузнецов.

РИА Новости

В Белгород направлены в том числе специалисты медицины катастроф и врачи скорой помощи, заявил он.

«По поручению Михаила Мурашко в Белгород для оказания медицинской помощи пострадавшим направлены бригады медицинских работников из федеральных центров и Москвы: специалисты медицины катастроф, скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, в том числе детские, торакальные хирурги и нейрохирурги», — сказал Кузнецов.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, отметил он.

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Из-под завалов спасли 12 человек, в том числе двоих детей, сообщало МЧС. В результате происшествия пострадали 17 человек, проинформировал Мурашко. В ходе проведения спасательных работ произошло повторное обрушение.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте и заявил, что в результате происшествия есть погибшие.

Киевский режим совершил террористическую атаку на Белгород, жилые кварталы города обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire, заявило Министерство обороны. Средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был повреждён жилой дом, отметило также ведомство.