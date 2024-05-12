Москва, 12 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России (ВС РФ) за последние сутки уничтожили два танка противника, в том числе Аbrams. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 12 мая на брифинге.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли два танка, в том числе Abrams и боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину «Козак», три автомобиля, а также американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin», — сказал он.

Конашенков отметил, что в живой силе ВСУ за это время потеряли до 415 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, также в ходе брифинга 12 мая Игорь Конашенков проинформировал, что ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29.

По данным ведомства, самолёт противника был сбит российскими средствами ПВО. Кроме того, за сутки перехвачены 36 вражеских беспилотников, восемь тактических ракет «Точка-У», французская управляемая авиабомба Hammer, 23 реактивных снаряда Vampire, «Град» и «Ольха».