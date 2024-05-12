Москва, 12 мая, 2024, 19:36 — ИА Регнум. «Евровидение» не рекомендуется смотреть людям, которые заботятся о сохранении своего здоровья и психического состояния. Об этом 12 мая корреспонденту ИА Регнум заявила политконсультант Алёна Август, комментируя прошедший 11 мая в Мальмё финал конкурса «Евровидение-24».

Кадр из видео

Август отметила, что на «Евровидении» всё внимание уделяется визуальным эффектам, доходящим до предельного уровня, который можно назвать «трешем».

«Эти номера сложно назвать музыкальными, это постановочные шоу, а не музыка. В целом, исполнители представляют не свои страны, а пропагандируют так называемые общеевропейские ценности, такие как идеи вседозволенности, ЛГБТ-движения (движение признано экстремистским и запрещено в РФ — Прим. ред). «Евровидение» уже нельзя назвать конкурсом, и тем более музыкальным, в нём нет места искусству. Его не стоит смотреть людям, которые заботятся о своём здоровье и психике. К тому же, этот конкурс очень политизирован. Хорошо, что Россия больше не участвует в нём», — подчеркнула политконсультант.

Она отметила, что Россия развивает свою культуру и сохраняет традиционные ценности. Для артистов в стране созданы все условия для реализации своих талантов, такие как «Фонд культурных инициатив», «Фонд президентских грантов», региональные фонды поддержки, музыкальные и культурные проекты. Эксперт также напомнила о проведении в России в 2024 году Международного конкурса песни «Интервидение». По её словам, молодые таланты в России чувствуют поддержку государства.

Как передавало ИА Регнум, в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024» победил швейцарский исполнитель Немо Меттлерс, который с песней The Code набрал 591 балл. Вторым стал певец из Хорватии Марко Пуришич с произведением Rim Tim Tagi Dim, он получил 547 баллов. Третье место отдали украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнившим песню Teresa & Maria. Они набрали 453 балла. Во время награждения победитель получил «Хрустальный микрофон» конкурса. В какой-то момент он не удержал статуэтку и разбил её сразу после вручения.

В МИД России осудили выступление участников «Евровидения-2024». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в этом году конкурс переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Она отметила, что похороны Западной Европы проходят штатно, без сюрпризов.

Участницу «Евровидения» от Израиля Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Она провела своё детство в России из-за работы её отца. В 2018 году израильтянка стала финалисткой пятого сезона российского шоу «Голос. Дети». Певицу обвинили в попытках «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, а также в нарушении госграницы Украины. Также на «Миротворце» указывается, что Голан принимала участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.