Саратов, 12 мая, 2024, 13:37 — ИА Регнум. В Саратове после массовой драки с участием подростков в отдел полиции доставили десятерых участников происшествия. Об этом сообщило региональное ГУ МВД в Telegram-канале.

Richard Bistrong

«В ходе проверки обстоятельств происшествия в территориальный отдел полиции было доставлено десять человек. Предварительно установлено, что причиной инцидента стала конфликтная ситуация, возникшая между несовершеннолетними посетителями увеселительного мероприятия, проходившего в одном из помещений, расположенных на улице Астраханской», — следует из сообщения.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл вечером 11 мая.

«В дежурную часть управления МВД России по городу Саратову поступило сообщение о факте нарушения общественного порядка группой молодых людей у дома № 103 по улице Астраханской в Кировском районе», — отметило региональное управление МВД.

Сообщается, что на момент прибытия полицейских участники драки скрылись с места происшествия. За медицинской помощью никто из них не обращался.

Правоохранители пояснили, что в отношении законных представителей двух несовершеннолетних составлены протоколы по ст. ст. 20.22 КоАП РФ, на одного — протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно, что в селе Иглино в Башкирии водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser, будучи недовольным поведением компании молодых людей, которые переходили дорогу, совместно с двумя сыновьями и впоследствии ещё одним мужчиной избили подростков. В результате инцидента 17-летний подросток был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

Местные СМИ уточняли, что школьники гуляли компанией из 10 человек. Внезапно их подрезала иномарка, из которой вышли несколько мужчин. Одному из них показалось, что подростки сказали что-то обидное в их адрес. Они набросились на ребят — одного юношу столкнули в овраг, его девушке вырвали волосы, другим наносили удары ногами и руками по лицу. Когда школьники попытались снять драку на видео, их телефоны разбили.