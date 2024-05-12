Белгород, 12 мая, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Очевидцы делятся в Сети кадрами, снятыми на месте обрушения многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде. Один из подъездов десятиэтажки рухнул 12 мая после прямого попадания украинского снаряда.

Кадр из видео

«Смотрите, Щорса, 55а. Ой, ужас, дома нет!» — говорит за кадром одного из видео женщина.

Видео снято во дворе дома. Видны обломки здания, часть которых засыпала припаркованные во дворе машины. Площадка перед домом усеяна мелкими фрагментами, слышны крики людей.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 мая на улице Щорса в Белгороде обрушились квартиры одной из панельных многоэтажек вплоть до десятого этажа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда. В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил очередную террористическую атаку на Белгород.

По данным МЧС, из-под завалов рухнувшего подъезда спасли 12 человек, включая двоих детей. В ходе спасательной операции обрушилась крыша многоэтажки, под завал попали несколько спасателей. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.