В Белгороде на спасателей обрушилась крыша попавшего под удар ВСУ дома
Белгород, 12 мая, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Обрушилась крыша многоквартирного жилого дома, попавшего под обстрел со стороны ВСУ, под завал попали несколько спасателей, сообщает 12 мая Telegram-канал «112».
«Крыша белгородской многоэтажки обрушилась, под завалом оказалось несколько спасателей», — сказано в сообщении.
В МЧС позднее подтвердили повторное обрушение в жилом доме в Белгороде.
Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд жилого дома на улице Щорса. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение произошло в результате прямого попадания украинского снаряда.
Известно о пяти пострадавших, в том числе об одном ребёнке. Идёт спасательная операция. В МЧС уточнили, что из-под завалов рухнувшего подъезда спасли 12 человек.
Минобороны РФ сообщило, что жилые кварталы Белгорода обстреливались с применением тактического комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire. Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом.
СК России возбудил дело о теракте после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. В СК уточнили, что в результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.