Москва, 12 мая, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. Об этом сообщил ГУ МВД России по Москве.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в торговом центре на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами. Один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.

«Пострадавший был госпитализирован», — добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, в ходе перестрелки в ночь на 20 марта в городе Мельбурне в Австралии три человека получили ранения. Наряд полиции прибыл на место ЧП после сообщения о выстрелах. На месте никого обнаружить не удалось.

9 марта в кафе в городе Люберцы в Московской области прогремели выстрелы. Стрелявший скрылся. В больницу с места ЧП доставили пять человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

В середине декабря прошлого года в американском городе Лос-Анджелесе прогремели выстрелы возле ТЦ. В результате один человек погиб (он получил тяжёлое ранение и умер в больнице), ещё четверо получили ранения. Открывший стрельбу скрылся.