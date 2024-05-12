Белгород, 12 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Ребёнка извлекли из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, сообщили 12 мая оперативные службы города.

Кадр из видео

«Из-под завалом извлечен ребенок, он стал шестым пострадавшим при обрушении», — сказал собеседник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж, добавил он.

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Telegram-канал «112» со ссылкой на информированный источник сообщал, что под завалами могут находить 20 человек. По его данным, после обрушения госпитализировали 11 человек.

Известно о пяти пострадавших, в том числе об одном ребёнке. Идёт спасательная операция.