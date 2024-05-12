Москва, 12 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Ни одна уважающая себя страна больше не будет участвовать в «Евровидении», связанном с различными скандалами. Об этом 12 мая корреспонденту ИА Регнум заявил общественный деятель Вадим Манукян, комментируя итоги этого музыкального конкурса.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

Швейцарский исполнитель Немо Меттлерс 11 мая победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024». Немо с песней The Code набрал 591 балл. Вторым стал певец из Хорватии Марко Пуришич с произведением Rim Tim Tagi Dim, он получил 547 баллов. Третье место отдали украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнивших песню Teresa & Maria. Они набрали 453 балла.

Манукян отметил, что победа швейцарского исполнителя не стала неожиданностью. После того как ранее в этом конкурсе победила бородатая женщина, победа «мальчика в юбке» была предсказуема. Эксперт согласился с мнением официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая отметила, что «Евровидение-24» переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство.

«На этом шабаше не мог победить никто другой. Несмотря на то, что разница между первым и вторым местом была порядка 40 очков, жюри сделало всё, чтобы результаты зрительского голосования не смогли оказать серьёзного влияния на его результат. К тому же конкурс сопровождался различными скандалами, что вынуждает страны отказываться от участия в нём. Например, Турция, в которой сильна культура, не стала принимать участие в конкурсе, как и некоторые другие страны. Ни одна уважающая себя страна, которая уважает свою культуру и традиции, не будет принимать участие в этом конкурсе. Такие безобразие и грязь нормальным странам не нужны. Участвовать в этом конкурсе нельзя», — подчеркнул общественный деятель.

Участницу «Евровидения» от Израиля Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Она провела своё детство в России из-за работы её отца. В 2018 году израильтянка стала финалисткой пятого сезона российского шоу «Голос. Дети».

Манукян отметил, что после начала спецоперации в 2022 году её семья отреклась от России, где Голан сделала свои первые творческие шаги и получила известность. Некоторые другие артисты, которые сбежали за границу после начала СВО, также приняли подобное решение, полагая, что на Западе будут пользоваться популярностью. Эксперт отметил, что невозможно усидеть на двух стульях и занимать неопределённую позицию. Поэтому внесение на сайт «Миротворец» неудивительно.

«Певица выбрала Запад, но там всегда будут напоминать о её бывших связях с Россией. Никому из артистов, которые были популярны в России, не придёт невероятная слава за рубежом, так как им всегда будут напоминать, где они получили известность. Запад всегда найдёт возможность унизить таких артистов, они будут подвергаться унижениям до конца своей жизни. Так всегда поступают с предателями. Предатели не имеют другой судьбы, так как предавший однажды предаст снова», — подчеркнул эксперт.

Манукян напомнил, что в Москве в 2024 году будет проходить Международный конкурс песни «Интервидение». Этот конкурс нужен как России, так и другим странам мира. Он вберёт в себя всё лучшее, что было в музыкальных конкурсах, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, финал «Евровидения-24» прошёл 11 мая в Мальмё. Во время награждения Немо получил «Хрустальный микрофон» конкурса. В какой-то момент он не удержал статуэтку и разбил её сразу после вручения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала финал конкурса «Евровидение». По мнению дипломата, нынешний конкурс «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство». Похороны Западной Европы проходят штатно, без сюрпризов, оценила «Евровидение-2024» Мария Захарова. Дипломат подкрепила своё мнение видеороликом с особо характерными «композициями» исполнителей: Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Украины, Нидерландов и других.

Европейский вещательный союз принял решение отстранить голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале из-за обвинений в насилии.