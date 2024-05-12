Оттава, 12 мая, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Отношения между Москвой и Оттавой сейчас самые плохие за всю историю. Об этом заявила посол Канады в России Сара Тейлор в интервью радиостанции CBC.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю», — рассказала она.

Канадский дипломат пояснила, что Оттава проводит в отношении Москвы политику «ограниченного взаимодействия». Посол добавила, что именно по этой причине она не присутствовала на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.

Также в интервью Сара Тейлор выразила надежду, что санкции, которые ввели против РФ страны Запада, однажды окажут значительное влияние на российскую экономику.

Как сообщало ИА Регнум, инаугурация Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал дешёвкой поведение некоторых представителей Запада, которые отказались присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина. Российский дипломат подчеркнул, что подавляющее большинство стран мира поддерживает Россию.

Рябков также сообщил, что Москва соблюдает протокол и приглашение представителей недружественных стран на инаугурацию президента России Владимира Путина — это определённый сигнал со стороны РФ.