Хабаровск, 12 мая, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен первый вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений, сообщил глава региона Михаил Дегтярёв.

khabkrai.ru Александр Никити

«По моему распоряжению врио губернатора согласно Уставу Хабаровского края с 12 мая назначен 1-й вице-губернатор Александр Никитин до следующих распоряжений. Органы власти и все службы региона работают штатно», — написал Дегтярёв в Telegram-канале.

По словам губернатора Хабаровского края, он прибыл в Москву. Днём ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил его кандидатуру на должность главы Минспорта. Сегодня, 12 мая, пройдут заседания профильных комитетов Госдумы, на которых будут обсуждаться предложенные кандидатуры.

Как передавало ИА Регнум, кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров комитеты Государственной думы обсудят 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они пройдут в открытом режиме.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.

Путин 6 мая на заключительной встрече с правительством отмечал, что опыт, деловые качества и авторитет всех членов нынешнего кабмина будут востребованы в дальнейшем. По словам главы государства, в современных условиях «мелочей не существует», цена действий руководства России в «историческое время» для страны крайне высока.