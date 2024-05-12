Белгород, 12 мая, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Подъезд обрушился в многоквартирном жилом доме на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщает 12 мая Telergam-канал «112».

Кадр из видео

На опубликованном снимке видно, что в десятиэтажном доме в одном из подъездов рухнули квартиры вплоть до десятого этажа.

Информации о пострадавших нет. На место вызваны экстренные службы.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 мая в Коми в городе Печоре частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом — вниз рухнули расположенные друг над другом квартиры с первого по пятый этаж. К месту происшествия прибыли спасатели, пострадавших не было.

Глава региона Владимир Уйба заявил, что обрушение произошло в общежитии на Печорском проспекте, 69, которое признали аварийным. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Для жителей развернули два пункта временного размещения в школе-интернате и детском доме.

Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение жильцов. Работы по расселению начнутся 15 мая.