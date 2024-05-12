Вашингтон, 12 мая, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Украины применяют тактику «дикой ласки», которую разработали США во время войны во Вьетнаме. К такому выводу пришло издание Business Insider изучив видеозаписи.

Sergey Popsuevich/Global Look Press

Отмечается, что данная тактика предполагает, что пилоты истребителей позволяют радарам ПВО противника обнаружить себя, затем отслеживается источник и по искомым координатам наносится удар ракетами класса «воздух-земля» HARM.

Уточняется, что эти ракеты могут обнаруживать радары противника и поражать их даже после отключения радиолокационных систем. Их использовали во Вьетнаме, Ливии, Ираке и Югославии.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что украинские войска намерены применять американские истребители F-16 в комбинации со старой авиацией, имеющейся у них на вооружении, — самолётами Су-27 и МиГ-29.

27 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтененат Игорь Конашенков сообщал, что Вооружённые силы России сбили за неделю МиГ-29, Су-25 и более 1,6 тыс. дронов ВСУ.

21 апреля сообщалось, что российская армия в ходе ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожила истребитель МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления ВСУ, установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокатор для обнаружения воздушных целей.