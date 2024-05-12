Варшава, 12 мая, 2024, 11:21 — ИА Регнум. В Варшаве на улице Марывильской в торговом центре произошёл сильный пожар. Жителей города просят не выходить из дома и закрыть окна, сообщил правительственный центр безопасности (RCB).

Кадр из видео

«Внимание! Пожар в торговом центре на улице Марывильской, 44 в Варшаве. Не приближайтесь к месту пожара. Если можете — останьтесь дома и закройте окна», — говорится в оповещении.

В сообщении говорится, что предупреждение касается жителей не только Варшавского, но и Западного, Легионовского и Новодворского районов.

По информации Государственной пожарной стражи, в настоящее время ликвидацией пожара занимаются несколько десятков расчётов спасателей, в том числе специальная химико-экологическая группа. Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.

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Как передавало ИА Регнум, 4 мая в торговом центре на юге Хабаровска вспыхнул пожар. На место прибыли 20 специалистов МЧС России и десять единиц служебной техники. На момент прибытия первого расчёта было установлено, что горит крыша одноэтажного здания. Самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек.

Вечером 2 мая в трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы вспыхнул сильный пожар, площадь которого составила 2500 квадратных метров. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 120 пожарных и 35 единиц техники, МЧС России запросило авиацию. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение, затем потушили пожар. В ходе работ по ликвидации возгорания пострадал один из сотрудников противопожарной службы.