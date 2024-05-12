Мелитополь, 12 мая, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России улучшили передние позиции на времевском направлении линии фронта, сообщил 12 мая сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

Belkin Alexey/Global Look Press

«В Урожайном, Червоном и Старомайорском на времевском направлении запорожской линии фронта наши войска улучшили позиции по переднему краю», — сказал Рогов.

Он добавил, что российские военные «продвинулись немного вперёд, уничтожив несколько десятков боевиков».

Как сообщало ИА Регнум, под натиском российских войск ВСУ отступают в Харьковской области, подтвердил 11 мая глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Это хорошая тенденция, но даётся это непросто, отметил он.

С 10 по 11 мая из Харьковской области эвакуировали 970 человек. Местные власти вывозят людей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.