Санкт-Петербург, 12 мая, 2024, 10:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после того, как едва не захлебнулся в ванне. Об этом сообщает телеканал «78.ru».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По информации СМИ, инцидент произошёл в квартире на 14-й линии Васильевского острова. По данным телеканала, родители ребёнка набрали в ванну воду, посадили его туда и отошли. Мальчик поскользнулся, упал и начал захлёбываться. Когда мать и отец вернулись и увидели происходящее, они вытащили сына из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Сообщается, что прибывшие на вызов медики оценили состояние ребёнка как тяжёлое и доставили его в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в Волгоградской области младенец утонул в ванне, пока его 16-летняя мать спала. По предварительным данным, причиной смерти восьмимесячного младенца стала механическая асфиксия в результате утопления. Следственный комитет (СК) возбудил в отношении матери уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).