Белгород, 12 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Предупреждение о ракетной опасности четырежды действовало в Белгороде и Белгородском районе с начала суток 12 мая, следует из сообщений губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

Накануне поздно вечером Гладков предупредил, что громкие звуки, которые слышны в городе и районе, связаны с работой ВС России.

В 04:03 мск в Белгороде и Белгородском районе объявили первое предупреждение о ракетной опасности, оно действовало 44 минуты. Затем ракетную тревогу объявляли в 07:24, в 09:07 и в 10:17. Предупреждения действовали менее десяти минут.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 мая украинские войска атаковали город Шебекино в Белгородской области с применением БПЛА. Люди не пострадали, повреждения получила линия электропередачи. В результате без света остались жители города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка.

По данным Минобороны, российские военные ночью 12 мая уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, три украинских БПЛА — над Брянской областью, два БПЛА — над Липецкой. Ещё один вражеский беспилотник перехватили над территорией Волгоградской области.

В Белгороде вечером 11 мая в результате массированного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Кроме того, 29 мирных граждан, включая одного ребёнка, получили осколочные ранения. Также пострадали четыре кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта, повреждено остекление в четырёх социально значимых объектах, в числе которых две больницы, спортивный центр и школа.