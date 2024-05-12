Лондон, 12 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Первые американские истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на неназванный военный источник.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут на Украину в течение нескольких недель», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, первые F-16 должны быть поставлены Киеву к июню или июлю. При этом источник не уточнил, какие именно страны предоставят Украине истребители в эти сроки.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, Украине передадут эскадрильи F-16 вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, которых обучали на Западе.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что Россия будет воспринимать истребители F-16, переданные Украине, как носители ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации и их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства отмечал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в феврале заявлял, что в случае использования ВСУ обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран — членов НАТО Россия может уничтожить их как законную цель. Эксперт отметил, что при размещении этих самолётов на авиабазах в Румынии и Польше они превратятся в мишени для российских военных.