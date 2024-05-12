Харьков, Украина, 12 мая, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Из некоторых районов Харьковской области эвакуировали более 4 тыс жителей. Об этом сообщил глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Сейчас 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 — из Харьковского, 29 — из Богодуховского, 570 человек эвакуированы волонтёрами», — написал он.

Синегубов уточнил, что всего эвакуировано 4073 человека.

Как передавало ИА Регнум, накануне сообщалось об эвакуации из приграничных сёл Харьковской области 970 жителей. Отмечалось, что полицейские вывезли 299 человек из Циркуновской общины, 183 — из Липецкой и 441 из Волчанской.

10 мая стало известно об эвакуации населения из города Волчанска Харьковской области. Глава подконтрольной Киеву местной администрации Тамаз Гамбарашвили объявил о массовом отъезде людей в близлежащие населённые пункты.

Российские войска начали наступление на Харьков. В Вашингтоне уверены, что в ближайшее время Россия попытается продвинуться на этом направлении и предпримет дальнейшие шаги, заявил 10 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.