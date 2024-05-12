Москва, 12 мая, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур на посты в новом правительстве. Об этом лидер партии Сергей Миронов сообщил 12 мая журналистам.

Bulkin Sergey/Global Look Press Сергей Миронов

По его словам, у фракции «есть на то веские основания».

Миронов уточнил, что справедливороссы воздержатся от голосования по кандидатуре Марата Хуснуллина на пост вице-премьера и Ирека Файзуллина, которого предложено оставить главой Минстроя. Партию не вполне устраивает ситуация в строительной отрасли, в том числе неконтролируемый рост цен на жильё и «засилье мигрантов на стройках».

Кроме того, СРЗП не поддержит кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта, кандидатуру Татьяны Голиковой на пост вице-премьера, а также предложенные назначения руководителей Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды и Минобрнауки.

Фракция приветствует возможное назначение Дениса Мантурова первым вице-премьером и ввод в правительство «эффективных губернаторов» Романа Старовойта, Антона Алиханова и Сергея Цивилёва, добавил Миронов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая председатель правительства Михаил Мишустин внёс на рассмотрение Государственной думы список кандидатур на посты вице-премьеров и федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД. Кандидатуры комитеты Госдумы обсудят 12 мая. Заседания запланированы с 12:00 до 18:00, они пройдут в открытом режиме, с трансляцией на «Думе ТВ».

Все федеральные министерства и их названия в новом правительстве останутся прежними. Это следует из опубликованного указа президента России Владимира Путина.

7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении.