Печора, Коми, 12 мая, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Частичное обрушение пятиэтажного общежития в городе Печоре стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Коми.

Кадр из видео

По факту обрушения нежилой части здания возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). В рамках расследования проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 мая в Печоре частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом — вниз рухнули расположенные друг над другом квартиры с первого по пятый этаж. К месту происшествия прибыли спасатели, пострадавших не было.

Глава региона Владимир Уйба заявил, что обрушение произошло в общежитии на Печорском проспекте, 69, которое признали аварийным. Из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пятерых детей. Для жителей развернули два пункта временного размещения в школе-интернате и детском доме.

Уйба распорядился выделить из резервного фонда средства на расселение жильцов. Работы по расселению начнутся 15 мая.