Москва, 12 мая, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, принадлежавший заместителю министра обороны Тимуру Иванову, с апреля выставлен на продажу за 2,5 млн рублей. Об этом сообщает 12 мая Lenta.ru.

Московские суды общей юрисдикции/ТАСС Тимур Иванов

Нынешний владелец автомобиля — бывшая жена Иванова Светлана. Автомобиль переоформили на неё 17 февраля 2023 года. Замминистра указывал этот внедорожник в налоговой декларации за 2019 год.

Отмечается, что внедорожник был серьёзно повреждён в ДТП и находился в автосервисе на ремонте. У автомобиля нет бампера, решётки радиатора и передних фар, повреждено подкапотное пространство и смята передняя часть левого крыла, кроме того, плохо работают тормоза.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.