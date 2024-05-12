Киев, 12 мая, 2024, 09:11 — ИА Регнум. В двух областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Так, сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая на территории Харьковской области зафиксировали рекордную по продолжительности воздушную тревогу начиная с февраля 2022 года. По данным украинского официального ресурса для оповещения населения, сирены включили в 09:03 мск. До позднего вечера Харьковская область продолжала находиться в «красной» зоне.

С 10 октября 2022 года Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории, где воздушную тревогу объявляют каждый день, и иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.