Иркутск, 12 мая, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Boeing-777, выполнявший рейс из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Виталий Аньков/РИА Новости

Boeing сел в аэропорту Иркутска в связи с технической неисправностью судна. Он отправится дальше, предположительно, в 19:00 (15:00 мск).

«Причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году сообщалось о серии происшествий с самолётами Boeing. Так, в марте лайнер Boeing 777-200, принадлежащий United Airlines, потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско (США) в Японию, из-за чего совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. На борту находились 249 человек, в том числе четыре пилота. На фоне инцидентов с самолётами Boeing генеральный директор компании Дэйв Кэлхун заявил, что в конце года уйдёт в отставку. Также свой пост покинет председатель совета директоров Ларри Келлнер.

В апреле инженер по качеству авиастроительной компании Boeing Сэм Салехпур во время выступления в подкомитете Сената США по расследованиям заявил, что высшее руководство игнорировало все предупреждения о проблемах с качеством и безопасностью самолётов. Он рассказал, что предупреждал о проблемах с самолётами 787 и 777, но его проигнорировали и отстранили от работы.