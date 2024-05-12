В ночь на 12 мая дежурные средства ПВО ВС РФ уничтожили две вражеские оперативно-тактическикие ракеты (ОТР) «Точка-У» над территорией Белгородской области, а также отразили атаки шести украинских беспилотников в трёх других регионах России. Таким известием ознаменован новый, 809-й день специальной военной операции (СВО).

VoidWanderer «Точка-У» ВСУ

По данным Минобороны, три украинских дрона были сбиты над территорией Брянской области, два — над Липецкой областью и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) перехватили над территорией Волгоградской области.

Непосредственно в зоне СВО одним из самых горячих остаётся харьковское направление. Из-за обрушения фронта и продвижения российской армии на границе с Харьковской областью за 10–11 мая эвакуированы уже 970 жителей, заявила 12 мая киевская Национальная полиция. Региональные полицейские вывозят гражданское население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Массовую эвакуацию населения объявили власти украинского города Волчанска. По словам руководителя местной военной администрации Тамаза Гамбарашвили, гражданские лица покидают город и близлежащие населенные пункты своим ходом.

Тем временем расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение противнику на правом берегу и на островах в дельте Днепра.

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Результатом работы стало уничтожение опорных пунктов и техники Вооруженных силы Украины (ВСУ), сорвана ротация пехоты противника, уничтожено более 10 украинских военнослужащих и два пикапа, отметили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.