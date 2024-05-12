Берлин, 12 мая, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Несколько немецких депутатов оказались в рядах тех, кто поддерживает идею запускать западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для уничтожения российских ракет над Украиной. Об этом написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

tpsdave Ракета

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны западные страны могут сбивать цели над Украиной.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — пояснил немец.

Коллегу поддержали и ряд депутатов из партий правящей «светофорной» коалиции.

Агнешка Брюггер от «зеленых» назвала «правильным» размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для прикрытия её западных регионов.

Глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер заявил, что на данный момент эта идея «не подлежит обсуждению», так как в приоритете — поставка техники и боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, страны блока должны воспользоваться расположенными на востоке Польши зенитными ракетными комплексами, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты над Украиной. Об этом заявил военный эксперт Нико Ланге, работавший до 2022 года в руководящем штабе минобороны Германии.

По его мнению, западные страны, не спешащие или не имеющие возможности поставить Украине ПВО, должны изменить стратегию поддержки Киева.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не помогают Киеву в отражении воздушных атак, поскольку конфликт на Украине не предполагает непосредственного участия США и в корне отличается от ситуации вокруг Израиля.