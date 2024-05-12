Москва, 12 мая, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Специалисты «Ростеха» ознакомились с трофейным американским танком Abrams, ранее поставленным на Украину. Об этом заявил руководитель госкорпорации Сергей Чемезов.

Иван Шилов ИА Регнум Abrams

Журналисты поинтересовались у главы «Ростеха», видели ли сотрудники компании американские Abrams.

«Естественно, технику смотрели», — ответил Чемезов, однако более предметно о нём не говорили.

Изучение трофейной техники позволит проанализировать особенности вражеских вооружений и тенденций их развития.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Министерство обороны открыло в парке Победы на Поклонной горе в Москве выставку трофейного вооружения и военной техники, которую российские военные захватили в ходе спецоперации. В числе экспонатов — американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставку посетили дипломаты и военные атташе из 51 государства. В их числе были представители Турции, Италии, Сербии, Марокко, ЮАР, Аргентины, Бразилии. Военный атташе Сирии Абдул Хамид напомнил про то, как США восхваляют свои вооружения, но российские бойцы показали, как одним выстрелом ПТУР можно уничтожить танк.

В Кремле заявили об огромном интересе людей к выставке трофейной техники. Вероятно, в Министерстве обороны услышат предложения о продлении выставки в Москве и организации подобных ей в других регионах России, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.