Мальмё, Швеция, 12 мая, 2024, 06:45 — ИА Регнум. В Мальмё подвели итоги финала 68-го конкурса «Евровидение-2024». Победителем стал рэпер Nemo (настоящее имя — Немо Меттлер) из Швейцарии. Исполнитель в розовой одежде набрал 591 балл с песней The Code.

Евровидение

Певцу из Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) прочили первое место, но он с песней Rim Tim Tagi Dim занял второе, набрав 547 баллов.

Замкнул тройку лидеров украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, они получили 453 балла.

На четвертом месте — французский певец Slimane.

Израильская исполнительница Эден Голан, пережившая протест общественников, была основной конкуренткой первым двум победителям. Выступив с песней Hurricane, она набрала 375 баллов и заняла лишь пятое место.

Не обошлось без курьёза: после вручения приза — стеклянного микрофона — Nemo размахивал им, прыгая от радости, и случайно разбил кубок.

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В песне победителя рассказывается о том, как герой побывал в аду, а после обрел рай.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём в Telegram-канале прокомментировала финал конкурса «Евровидение». Чтобы не быть голословной, Захарова подкрепила своё мнение видеороликом с особо характерными «композициями» исполнителей: Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Украины, Нидерландов и других.

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По мнению дипломата, нынешний конкурс «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале из-за обвинений в насилии.