Берн, 12 мая, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер в возрасте 55 лет во время похода в горы. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

bloomberg.com Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци

Трагедия произошла в пятницу, 10 мая во время одного из походов в горы. Симонацци потерял сознание и умер. В правительстве отметили, что их коллега придерживался здорового образа жизни. У политика остались жена и трое взрослых детей.

Бывший журналист занимал должность вице-канцлера и представителя Федерального совета Швейцарии с апреля 2009 года.

Правительство выразило слова благодарности за его службу, отметив активное участие Симонацци в пресс-конференциях и прямых эфирах.