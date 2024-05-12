Москва, 12 мая, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Российский дипломат — официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём в Telegram-канале прокомментировала финал конкурса «Евровидение», финал которого проходил 11 мая в Мальмё.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Чтобы не быть голословной, Захарова подкрепила своё мнение видеороликом с особо характерными «композициями» исполнителей: Ирландии, Финляндии, Сан-Марино, Украины, Нидерландов и других.

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По мнению дипломата, нынешний конкурс «переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

«Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — оценила «Евровидение-2024» Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, исполнительницу, полуфиналистку «Евровидения» от Израиля Эден Голан, внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Швейцарский исполнитель Немо Меттлерс 11 мая победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024».

Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение отстранить голландского исполнителя Йоста Клейна от участия в финале из-за обвинений в насилии.

Немо с песней The Code набрал 591 балл. Вторым стал певец из Хорватии Марко Пуришич с произведением Rim Tim Tagi Dim, он получил 547 баллов. Третье место отдали украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнившим песню Teresa & Maria. Они набрали 453 балла.