Берн, 12 мая, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци (итальянец по происхождению) умер во время отдыха в горах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Alexander2018 Горы

Вице-канцлеру было 55 лет.

10 мая во время одного из походов в горы, он потерял сознание и умер.

«Симонацци в Федеральной канцелярии возглавлял несколько отделов и президентскую службу. Любил отдых в горах», — говорится в некрологе.

Бывший журналист Андре Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета в ноябре 2008 года.