Монтрё, Швейцария, 12 мая, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Швейцарский исполнитель Немо Меттлерс 11 мая победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024». Шоу транслировалось на официальном YouTube-канале конкурса.

obzornik. press Швейцарский исполнитель Немо Меттлерс

Немо с песней The Code набрал 591 балл. Вторым стал певец из Хорватии Марко Пуришич с произведением Rim Tim Tagi Dim, он получил 547 баллов. Третье место отдали украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнившим песню Teresa & Maria. Они набрали 453 балла.

Во время награждения Немо получил хрустальный микрофон конкурса. В какой-то момент он не удержал статуэтку и разбил её сразу после вручения.

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Как сообщало ИА Регнум, в МИД России осудили выступление участников «Евровидения-2024». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в этом году конкурс переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство.

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Хрустальный микрофон за победу на «Евровидении-2023» в британском Ливерпуле получила певица марокканско-берберского происхождения из Швеции Лорин Зинеб Нора Талхауи. Это её вторая победа — первый раз триумф был в 2012 году в Баку. Эксперты заявляли, что «Евровидение-2023» можно назвать состязанием в эпатаже.