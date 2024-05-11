Швейцария победила на конкурсе «Евровидение-2024»
Швейцарский рэпер Немо победил на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024»
Монтрё, Швейцария, 12 мая, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Швейцарский исполнитель Немо Меттлерс 11 мая победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024». Шоу транслировалось на официальном YouTube-канале конкурса.
Немо с песней The Code набрал 591 балл. Вторым стал певец из Хорватии Марко Пуришич с произведением Rim Tim Tagi Dim, он получил 547 баллов. Третье место отдали украинскому дуэту рэп-исполнительницы Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) и певицы-блогера Jerry Heil (Яна Шемаева), исполнившим песню Teresa & Maria. Они набрали 453 балла.
Во время награждения Немо получил хрустальный микрофон конкурса. В какой-то момент он не удержал статуэтку и разбил её сразу после вручения.
Как сообщало ИА Регнум, в МИД России осудили выступление участников «Евровидения-2024». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что в этом году конкурс переплюнул любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство.
Хрустальный микрофон за победу на «Евровидении-2023» в британском Ливерпуле получила певица марокканско-берберского происхождения из Швеции Лорин Зинеб Нора Талхауи. Это её вторая победа — первый раз триумф был в 2012 году в Баку. Эксперты заявляли, что «Евровидение-2023» можно назвать состязанием в эпатаже.