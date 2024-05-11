Москва, 12 мая, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на слова президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита в Вашингтоне предоставят Украине гарантии безопасности в двухсторонних соглашениях. Депутат 11 мая подчеркнул, что мирные переговоры возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Разговор возможен только при надёжных гарантиях обеспечения неделимой безопасности, прежде всего, нашей страны. Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про политику открытых дверей НАТО. Итог известен», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Также Слуцкий назвал заявление Павела о том, что отказ от вступления Киева в НАТО можно обменять на гарантии безопасности с размещением контингентов западных стран на Украине, очередной мертворожденной «формулой». По его словам, Запад всячески пытается приблизить к российским границам военную структуру альянса. Слуцкий напомнил, что одной из причин спецоперации стало именно расширение военного блока на восток и втягивание в него Украины. Россия вынужденно встала на защиту Донбасса и своих национальных интересов, подчеркнул глава партии.

Слуцкий отметил, что англосаксы питают иллюзии на счёт возможности нанесения России стратегического поражения, на западе не готовы признать неизбежность падения киевского режима. США и Великобритания блокировкой переговорного процесса уничтожают украинцев ради своей гегемонии. Россия при этом по-прежнему не отказывается от переговоров, но только на своих условиях, заключил Слуцкий.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая австрийское издание Die Presse опубликовало интервью с президентом Чехии Петром Павелом. Он заявил, что на июльском саммите в Вашингтоне решение о принятии Украины в состав НАТО не примут. Однако ещё больше государств предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних отношениях. Нужно ясно дать понять Москве, что членство Украины в НАТО не представляет для России прямой угрозы, добавил Павел.

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 мая заявила, что сейчас Украина, как и весной 2022 года, не находится в достаточно сильной позиции для проведения мирных переговоров с Москвой. В настоящее время это потребовало бы признания Киевом возвращения нескольких своих бывших регионов в состав России, но такое соглашение было бы «неустойчивым», сказала она.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил в апреле глава МИД Сергей Лавров.