В Госдуме назвали условие для переговоров по Украине
Слуцкий: диалог по Украине возможен только с учётом гарантий безопасности России
Москва, 12 мая, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на слова президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита в Вашингтоне предоставят Украине гарантии безопасности в двухсторонних соглашениях. Депутат 11 мая подчеркнул, что мирные переговоры возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России.
«Разговор возможен только при надёжных гарантиях обеспечения неделимой безопасности, прежде всего, нашей страны. Мы предлагали закрепить их на принципах взаимности в юридически обязывающем договоре в декабре 2021 года, но нам тогда продолжали лгать и рассказывать про политику открытых дверей НАТО. Итог известен», — написал Слуцкий в Telegram-канале.
Также Слуцкий назвал заявление Павела о том, что отказ от вступления Киева в НАТО можно обменять на гарантии безопасности с размещением контингентов западных стран на Украине, очередной мертворожденной «формулой». По его словам, Запад всячески пытается приблизить к российским границам военную структуру альянса. Слуцкий напомнил, что одной из причин спецоперации стало именно расширение военного блока на восток и втягивание в него Украины. Россия вынужденно встала на защиту Донбасса и своих национальных интересов, подчеркнул глава партии.
Слуцкий отметил, что англосаксы питают иллюзии на счёт возможности нанесения России стратегического поражения, на западе не готовы признать неизбежность падения киевского режима. США и Великобритания блокировкой переговорного процесса уничтожают украинцев ради своей гегемонии. Россия при этом по-прежнему не отказывается от переговоров, но только на своих условиях, заключил Слуцкий.
Как передавало ИА Регнум, 11 мая австрийское издание Die Presse опубликовало интервью с президентом Чехии Петром Павелом. Он заявил, что на июльском саммите в Вашингтоне решение о принятии Украины в состав НАТО не примут. Однако ещё больше государств предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних отношениях. Нужно ясно дать понять Москве, что членство Украины в НАТО не представляет для России прямой угрозы, добавил Павел.
Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 мая заявила, что сейчас Украина, как и весной 2022 года, не находится в достаточно сильной позиции для проведения мирных переговоров с Москвой. В настоящее время это потребовало бы признания Киевом возвращения нескольких своих бывших регионов в состав России, но такое соглашение было бы «неустойчивым», сказала она.
Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил в апреле глава МИД Сергей Лавров.