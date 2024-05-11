В Санкт-Петербурге среди мусора нашли прах блокадницы
Жители Санкт-Петербурга обнаружили среди мусора прах блокадницы
Санкт-Петербург, 12 мая, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга нашли среди мусора прах женщины, пережившей блокаду в годы Великой Отечественной войны. Вероятно это бывшая председатель одного из советов ветеранов, сообщило издание «Фонтанка».
Прах погибшей обнаружили 11 мая во дворе одного из домов Баскова переулка. Проходившая мимо горожанка обратила внимание на бездомных, которые пинали урну с сыплющейся золой. Женщина поставила урну рядом с мусоркой, сфотографировала и ушла. По её предположению в урне мог быть прах человека. Своими доводами женщина поделилась с изданием.
На фотографии видны данные о погибшей, которые отчётливо читались на прикреплённой к урне табличке. Эти сведения совпали с информацией в некрологе на сайте Минобороны, посвящённом блокаднице и экс-председателю совета ветеранов Литейного округа.
По прибытии на место журналисты не обнаружили урну, но нашли документы, которые совпадали с данными покойной. Среди мусора оказались обращения и благодарственные письма на имя Надежды Александровны.
Как сообщало ИА Регнум, летом 2019 года урну с прахом прославленного алтайского ветерана Великой Отечественной войны Евгения Фёдоровича Доильницына — кавалера ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды, награждённого медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими наградами, отдыхающие нашли на дне реки Чумыш. В семье умершего рассказали, что утрата праха произошла ещё в ноябре 2018 года. Урну доставили в отдел полиции. Родственники заявили, что с прославленным предком они успели попрощаться и не планируют делать это вновь.