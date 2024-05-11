Санкт-Петербург, 12 мая, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга нашли среди мусора прах женщины, пережившей блокаду в годы Великой Отечественной войны. Вероятно это бывшая председатель одного из советов ветеранов, сообщило издание «Фонтанка».

https://t.me/fontankaspb Урна с прахом среди мусора в Санкт-Петербурге

Прах погибшей обнаружили 11 мая во дворе одного из домов Баскова переулка. Проходившая мимо горожанка обратила внимание на бездомных, которые пинали урну с сыплющейся золой. Женщина поставила урну рядом с мусоркой, сфотографировала и ушла. По её предположению в урне мог быть прах человека. Своими доводами женщина поделилась с изданием.

На фотографии видны данные о погибшей, которые отчётливо читались на прикреплённой к урне табличке. Эти сведения совпали с информацией в некрологе на сайте Минобороны, посвящённом блокаднице и экс-председателю совета ветеранов Литейного округа.

По прибытии на место журналисты не обнаружили урну, но нашли документы, которые совпадали с данными покойной. Среди мусора оказались обращения и благодарственные письма на имя Надежды Александровны.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2019 года урну с прахом прославленного алтайского ветерана Великой Отечественной войны Евгения Фёдоровича Доильницына — кавалера ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды, награждённого медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими наградами, отдыхающие нашли на дне реки Чумыш. В семье умершего рассказали, что утрата праха произошла ещё в ноябре 2018 года. Урну доставили в отдел полиции. Родственники заявили, что с прославленным предком они успели попрощаться и не планируют делать это вновь.